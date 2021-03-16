日本首相菅義偉今天完成施打第1劑武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。菅義偉預定4月上旬赴美與美國總統拜登會談，訪美前菅義偉與代表團成員將接種第2劑。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉上午前往國立國際醫療研究中心，注射第1劑疫苗。

菅義偉接種疫苗後受訪表示，下個月將舉行日美領袖會談，兩國間為了做好防疫措施，因此他今天來施打疫苗。打疫苗看起來很痛，但他覺得沒有那麼疼，很順利地完成接種。

內閣官房長官加藤勝信今天在記者會上表示，對於菅義偉訪美，日美兩國有共識要做好萬全的防疫措施，日本以菅義偉為首，訪團成員全部都要施打疫苗；美國方面，將與日本訪團會談的人員與白宮工作人員等，也都會接種疫苗。

目前傳出日本政府規劃菅義偉4月8日率團啟程訪美，並在美東時間4月9日在華府與拜登舉行首度的面對面會談。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1100316

(中央社)