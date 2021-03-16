英國「衛報」與「太陽報」今天披露，英國首相強生預計明天宣布核彈頭數量上限提高逾40%。此舉無異終結蘇聯解體30年以來逐步推動的核武裁減運動。

衛報（The Guardian）與太陽報（The Sun）的網站版報導，相關內容是來自他們所取得的國防與外交政策綜合評論（Integrated Review）副本。

這份攸關英國脫歐後的國安戰略方針的100頁評論報告訂於16日發布。報告制定始於2019年大選後，用意是幫英國首相定義「全球化英國」（Global Britain）願景，並形塑脫歐後直至2030年的未來策略方向。

據「衛報」所見副本，未來5年英國核彈頭數量上限將從180枚增至260枚，為100億英鎊的爭議性再武裝計畫鋪路，以因應俄羅斯與中國的有感威脅。英國近年和莫斯科與北京在諸多議題上有齟齬，從外諜、網路攻擊乃至人權問題等不一而足。

報告另警告，恐怖團體成功發動核生化攻擊，在2030年之前「有成真可能」。

據稱報告清楚將蒲亭（Vladimir Putin）掌政下的俄羅斯定位為「主動威脅」，至於中國則以較隱晦的「根本性的挑戰」相稱，但對中國的定位恐不被保守黨後座議員及鷹派官員所接受。

攸關英國核武的「三叉戟核計畫」（Trident nuclear programme）在英國國內是棘手政治議題，鑒於冷戰結束後全球的裁軍趨勢，不斷有輿論要求捨棄。

英國裁減核武運動（Campaign for Nuclear Disarmament, CND）警告，英國正甘冒風險展開新的核武競賽。CND秘書長哈德遜（Kate Hudson）說：「在政府捉襟見肘之際，我們不需要華而不實、所費不貲地添購大規模毀滅性武器。」

衛報指出，英國核彈頭數遠低於俄羅斯的4300枚、美國的3800枚甚至中國的320枚。英國所擁有的每枚彈頭估計約在10萬噸爆炸當量。二戰結束前美軍在廣島投下的原子彈約為1.5萬噸爆炸當量。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100316

(中央社)