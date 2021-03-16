舊金山巨人隊官網今（16）日報導，球隊一口氣把在大聯盟春訓基地中的25名球員下放到小聯盟，其中包括22歲的台灣右投手鄧愷威，今年球季他確定將從小聯盟出發。目前在大聯盟春訓的台將還剩印地安人隊張育成、雙城隊林子偉，他倆有機會擠進所屬球隊的大聯盟開季26人名單。

巨人隊官網又說，由於小聯盟要到4月1日（美國時間）才開始春訓，這些被下放的球員暫時還會留在大聯盟春訓基地，並參加「仙人掌聯盟」的熱身賽事。而這次下放的25位球員，包括40人名單中還有升降選擇權的8人，以及17位受邀參加大聯盟春訓者，鄧愷威也在其中。

鄧愷威於2017年與雙城隊簽下50萬美元簽約金的小聯盟合約，2019年7月被交易到巨人隊，那一年他在小聯盟1A戰績7勝0敗、自責分率1.58，十分出色。去年小聯盟賽季全部取消，前年的優異表現也讓他在今年首度獲邀參加大聯盟春訓，不過最後仍逃被下放小聯盟的結果，幸好他還很年輕，未來有的是機會。

(中時 )