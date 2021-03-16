「識毒—揭開毒品上癮的真相」特展今年首度移師花蓮，花蓮縣長徐榛蔚（中）、教育部學生事務及特殊教育司專委鄭文瑤（右二）、中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞（左二）、花蓮縣府教育處代理處長饒忠（右一）及花蓮地檢署主任檢察官周芳怡（左一）等人今共同參與揭幕儀式。（羅亦晽攝）

此次特展特別放上3個試聞玻璃瓶，讓民眾試聞K他命、安非他命及大麻的味道，徐榛蔚親自試聞大麻氣味時，緊閉雙眼，直說「是燒麥草的味道」。（花蓮縣府提供／羅亦晽花蓮傳真）

「識毒—揭開毒品上癮的真相」特展搭配互動裝置，呈現人類腦部的上癮機制與吸毒前後造成大腦的危害性。（羅亦晽攝）

毒品和藥物濫用問題日益嚴重，有鑑於此，教育部攜手花蓮縣府，即起至5月14日在花蓮縣文化局美術館舉辦「識毒—揭開毒品上癮的真相」特展。現場除展出多種毒品和施打器具，還特別提供由無毒香精模擬調配的毒品氣味，縣長徐榛蔚試聞過程不斷緊閉雙眼直說「味道好怪」，不過她仍希望反毒意識的種子能藉此在民眾心中發芽茁壯。

教育部2017年起即與中信反毒教育基金會合作，巡迴全台辦理「識毒—揭開毒品上癮的真相」特展，今年首度將展覽移師花蓮，花蓮縣長徐榛蔚、教育部學生事務及特殊教育司專委鄭文瑤、中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞等人今共同參與揭幕儀式。

王卓鈞指出，毒品濫用問題逐漸進入校園，考量未列管新興毒品的猖獗與氾濫，為避免學子墬入毒品深淵，才會打造反毒教育特展，透過科技互動、毒品氣味模擬及實境錄像等方式，藉此喚起民眾對毒品議題的重視。

徐榛蔚表示，隨新興毒品樣態日趨複雜，需要結合社會資源及各界力量，加強反毒宣導及查察工作，而教育部花蓮聯絡處與縣府教育處廣邀轄內高中職及國中小學，協助安排交通接駁，讓偏鄉學子都有機會認識毒品的危害。

此次特展共有「只要吸一口」、「毒品成癮」、「失落的靈魂」、「癮頭來了」及「毒為何物」等5個展區，並特別放上3個試聞玻璃瓶，讓民眾試聞K他命、安非他命及大麻的味道，徐榛蔚也親自試聞大麻氣味，疑因首次接觸毒品味道，有些膽怯，緊閉雙眼地吸了一口，並且直說「是燒麥草的味道」，不過她最後還是認為這些氣味實在不太好聞。

展場志工指出，模擬氣味的目的，主要是教導民眾如何用味道判斷毒品，不過氣味均由香精師使用無害材料調配而成，聞了不會上癮，民眾毋須擔心。此外，現場除展出警政單位歷來破獲的毒品外，亦展示近年新興毒品的包裝，如巧克力、王子麵、果凍、枇杷膏等物，並搭配互動裝置，呈現人類腦部的上癮機制與吸毒前後造成大腦的危害性。

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(中時 )