外送不只送餐、送貨，現在還兼當行動ATM？一名外送員日前外送時，遇到連續6個客人都給她千元大鈔，把身上準備的30張百元鈔票全部找光光，害她才剛上班就被強迫休息，浪費時間跑去ATM換錢，崩潰大喊「人客啊，別以為外送員身上有很多百元鈔好嗎」。

這名外送員昨天在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，說她跑外送時，都會先準備3000元的百元鈔方便付現的客人找錢，結果一個晚上竟碰到連續6個人都拿一千元給她，「不誇張，連續6個客人都給千鈔⋯我直接被Ko、強迫拉休」，還得花時間跑去ATM換鈔票，讓她忍不住大呼，「人客呀！不是我在講，明明就點少少的幾百塊錢，卻一直給千元鈔是想搞死誰啦⋯」。

對此，不少同行看到文章後紛紛留言，分享自己的慘痛遭遇，一名外送員表示，他曾遇過連續11個人都給千鈔，差點翻船；還有人抱怨，每次假日跑外送，常常要準備50張以上百鈔，跑完一天差不多被找完了，「熊貓的客人應該都把外送員當行動兌幣機吧⋯⋯」、「還好啦，昨晚最後四單都是千鈔要找的，還有叫85元拿一千要找」、「行動外送ATM」、「哪天外送員就要自備驗鈔機加兌幣機了」。

但也有外送員就喜歡收到大鈔，「我超愛千鈔」、「拿10塊、5塊、1塊比較糟糕吧，帶在身上重的要死」、「月初剛領錢，都是大鈔，月底就一堆零錢了」，還有人建議原PO「7-11是你換鈔好夥伴」、「看到不夠取餐問下能不能換錢，通常都可以的」。

(中時新聞網)