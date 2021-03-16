台中市18歲張姓高中生，3月7日凌晨趁父母熟睡時，偷偷開母親的賓士車外出買消夜，途中撞上23歲待業的彭姓女騎士，彭女當場頭部受到重創送醫搶救，經過9日與死神拔河，仍於15曰23時54分宣告不治。警方也在16日通知張男到交通隊製作筆錄，張男在母親陪同下現身，一語不發。

這起車禍發生在7日凌時約30分左右，地點就在國軍醫院中清分院前，此處為一閃黃燈路口，18歲的張姓高中生駕賓士車由忠明路往中清路行駛，而彭姓女騎士則從大潤發量販店出忠明路要左轉到中清路，雙方就在路口撞上。撞擊後，彭女遭彈彈飛3公尺，警消獲報到她意識昏迷，緊急送中國醫藥大學附設醫院急救，經過9天搶救仍不治。

警方也在16日通知彭女家人以及張男到交通隊製作筆錄，據悉彭女家人悲痛萬分，只表示，彭母表示目前要好好頌經，為女兒辦理後事；而肇事的張男則在16日中午由母親陪同到派出所，張男戴白帽，一身黑衣，不發一語，其母則面對在外守候的媒體表示「辛苦了」。

警方表示，將速安排檢查官相驗，並完成筆錄，訊後也將依過失致死罪將張姓高中生函送法辦。

稍早張母友人出面指稱，張家接獲警方通知得知彭女不治，張男才18歲，因年紀輕、抗壓性差，心情仍難以調適；他也強調，曾試圖與彭女家人連繫，雙方還未見面，只通過一次電話，應該是等彭女狀況確定後才來討論；他也強高，得知惡耗後，目前無法連繫到彭女家人。

(中時新聞網)