身心診所院長楊聰財示範為患者配戴陽壓呼吸器。（楊聰財提供／林周義台北傳真）

睡眠呼吸中止症自我檢測量表。（楊聰財提供／林周義台北傳真）

睡眠呼吸中止症自我檢測量表。（楊聰財提供／林周義台北傳真）

新北一對60多歲退休夫妻，丈夫天天打呼，妻子晚上無法好好睡覺，但因內向不敢說出實情，最後導致精神焦慮。丈夫帶著妻子就醫，發現妻子睡不好的原因是丈夫罹患了中度「睡眠呼吸中止症」，經醫師指導使用攜帶型陽壓呼吸器治療後，夫妻二人的睡眠品質都獲得改善。醫師表示，睡不好覺百病生，當睡眠問題影響白天精神，就應盡快就醫檢查。

身心診所院長楊聰財表示，在台灣約有700萬的人飽受睡眠障礙困擾，其中高達350萬人有睡覺打呼問題。睡覺打呼問題相當普遍，許多人認為很正常，而枕邊人也常常認為習慣就好不以為意，殊不知打呼可能是「睡眠呼吸中止症」造成的，患者在睡覺時會發生上呼吸道反覆性塌陷，堵住呼吸道造成呼吸變淺且費力，嚴重恐會造成氣道完全堵塞，引發窒息致命危機。

「睡眠呼吸中止症」是因為晚上睡覺吸氧量不足導致血氧飽和度不夠，影響人體排毒不完全，長期會造成心臟血管和新陳代謝的疾病，也容易因半夜頻尿而導致睡眠品質變差，造成白天精神不佳的惡性循環。高危險群包括40歲以上、BMI指數27以上、男性頸圍43公分以上、女性頸頸38公分以上、鼻息肉、鼻中隔彎曲者等。

家住新店區的60多歲退休夫妻，妻子因睡眠問題而精神焦慮，白天疲累、嗜睡，經過就醫才知睡不好的原因竟丈夫睡覺打呼聲如雷。楊聰財表示，這位丈夫除了年紀大、BMI指數、頸圍也過大。丈夫主動要求醫師檢查後，才發現罹患中度「睡眠呼吸中止症」，使用攜帶型陽壓呼吸器治療後，二人的睡眠品質都獲得改善。

楊聰財表示，過去檢查都需要到醫院睡眠中心檢查室，檢測時需要在身上貼許多貼片，加上不是在熟悉的環境睡覺，容易因過度緊張或睡不著而影響檢測結果。目前可攜式的睡眠掃描儀，患者可攜帶儀器回家自我檢測，在家中熟悉的環境睡眠，並透過心跳血壓、血氧濃度及呼吸頻率便可以大幅提升檢測的準確性。

「睡眠呼吸中止症」治療方面，楊聰財表示，輕度患者只需使用側睡枕，保持側躺姿勢，就能獲得明顯的改善；中度患者則建議睡眠時使用陽壓呼吸器，就好像在放了一個支架一樣，氣道不會塌陷阻塞，讓氣流便順利通到氣管，；重度患者就建議到醫院接受治療，避免睡眠時因吸不到空氣而窒息。

楊聰財提醒民眾高，睡不好覺百病生，當發現睡眠問題影響白天精神時，應盡快就醫，平常也應留意飲食習慣，不要過度依賴提神飲料，同時保持適度運動，才能好好一覺到天亮。

(中時 )