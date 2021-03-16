美系外資針對IC設計產業出具最新研究報告，認為驅動IC的價格將再上漲10~20%，相關個股中點名聯詠(3034)最具實力，重申聯詠加碼評等、目標價提升到666元。

美系外資表示，電視、PC的需求持續強勁，庫存水位仍低，預計驅動IC的價格將再上漲10~20%，根據近期對通路調查顯示，一些大陸智慧手機OEM OLED DDI採購正在變得更加積極，沒有放緩趨勢，另一方面，預計緊縮的晶圓代工自第三季起才會開始持續追上，故聯詠第二季產品應該還會有進一步漲價趨勢，有利於提高IC設計產業的盈利能力，相信大多數DDI設計公司都將重點放在進一步的盈利能力上而不是在2021年擴大市場份額。

美系外資表示，LDDI驅動器IC供應仍然是某些PC、電視品牌的生產瓶頸，因此，IC設計業者依舊握有定價能力，另一方面，客戶也都多可以吸收成本上升得成本，故面板製造商可能會在第二季度進一步提高價格，就相對概念股中，最看好聯詠，重申聯詠加碼評等、目標價提升到666元。

(時報資訊)