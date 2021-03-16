下月就是清明節了，這天依循傳統都要掃墓，向先人上香致意。但除了清明當天，民間也有不少家族會提早掃墓，以避開人潮。掃墓祭祖向來是家族大事，家中長輩尤其重視，多半還會翻黃曆挑日子。不過，命理師楊登嵙表示，現代人幾乎都火葬送塔供奉，不再流行土葬將靈骨放置墓地，除非在7種狀況下才要特別擇日，以免在禁忌的時間驚擾先人。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，早期墳墓區都是亂葬崗，荒煙漫草，清明掃墓往往要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除，以免小灌木的根竄到棺木或骨灰甕，雨水會將墳上的泥土沖刷流失，還要到附近挖取泥土補充。倘若墳墓本身有龜裂的現象，還要攜帶水泥填補維修。

但現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，所以現在掃墓可省事多了，只要準備供品，根本不必鋤草、補土。政府也將公墓公園化，即使有土葬，規畫整齊，甚至平常有管理員整理鋤草，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前。

至於掃墓在什麼狀況要擇日看好日子？楊登嵙指出在7種狀況下才有需要。例如，要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除；墳上的泥土沖刷流失；還要補充泥土墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。另外，先人骨灰要進塔、先人遺骸要下葬；先人遺骸要撿骨；骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

(中時新聞網)