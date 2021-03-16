彰化1名男子去年4月開貨車行經路口時，因紅燈右轉遭員警攔下，不料他下車後竟雙手握拳朝員警走去，怒嗆「你搞什麼東西」、「你去開別人啦」一連飆罵15句，之後轉頭離開，再朝車窗外吼對方「去死啦」，事後遭罰2萬元；他提出行政訴訟後，警方則拿出密錄器公開惡行，法院也因此裁定駁回。可上訴。

根據判決書，男子在去年4月15日駕駛載貨用貨車，行經彰化縣田尾鄉中山路與中正路的交岔口，因為紅燈右轉遭員警攔下，他稱當下員警沒有要求證件，也沒有開紅單，而因為當時後方有輛大卡車要通過，員警示意他要移車，他則誤以為對方只是勸導糾正而已，因此開車離開，並非遭攔查後心虛逃走。

男子事後收到紅燈右轉罰單1400元、記違規點數3點，還因為不服稽查取締逃逸遭罰2萬元、吊扣駕照6個月，他對於此判決不服，提出行政訴訟。法院事後勘驗現場監視器影像，確認男子確實違規紅燈右轉；此外根據警方密錄器影像，男子遭攔查時雙手握拳快步衝到警員面前，大聲咆嘯「管你，再見」、「你搞什麼東西」、「你去開別人啦，你不要開我啦」共15句話。

法院認為，男子事後不願遭取締，嗆完員警後大力甩車門欲駕車離開，離開前還朝車窗外怒喊「去死啦」，可見拒絕停車接受稽查的違規事實明確，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

(中時新聞網)