很多人說自己什麼都不信，但遇到事情了還是會求助於命理師，不過，運勢命理網站「知命命理」點出，「幼童、老人、喜歡找多人算命的人」都不適合算命，如果犯禁忌，容易讓命運越算越慘，不但無法得到指引和答案，反而讓人生更加迷茫。

▍1.幼童

現在很多喜歡命理的家長會拿才出生不久的孩子八字去找人算命，而有些算命先生見了錢想賺，也樂於接案。不過，命理學看的面向包含「一命、二運、三風水、四積功德、五讀書、六名、七相、八敬神、九交貴人、十養生、十一擇業與擇偶、十二趨吉要避凶」，從這些看來，小孩子可以看到幾個？不如好好培養小孩學習和品格，小孩子的命是算不準的。

而且給小孩子算命後，不論算命先生說的是好是壞，都會影響家長對小孩的態度，就算算命結果是貴命，家長驕縱小孩，他的命也可能有變化。

▍2.老人

對於一般的老人來說，算命無益，絕大部分的人老人的命運已經固定了，玄學衍生出來的很的東西都是為了改善人們的生活而出現的，算命表面上是算命，實質上是讓人改變自己的命運，老人容易輕信他人，很容易被無良術士欺騙。

有一點需要補充說明，這裡說的老人不宜算命，是除了測算健康方面問題之外。

▍3.喜歡同時找多人算命的人

算命是一個體系，在這個體系裡面，當然存有誤差，如果準確率達到了八、九成，就是高手中的高手了。當然，看懷孕男女，誰都能有五成的準確率。說完了這些，才可以談為什麼說命越算越薄。

哪怕都能達到九成的準確率，你如果找一個人算了，可能他根據你的運勢，分析出來你的大致趨勢，指點你前行，指點你去做事情，那麼，你可能受益。再找一個達到準確率九成的人來計算，他們不可能錯誤的地方都相同、正確的都相同，同一個問題，兩個人都有不同的看法，準確率立刻降到81%，錯誤會更多。

這時，你就會迷惑，究竟兩個人誰說的對呢？為什麼會有不一樣的說法呢？然後你就可能找第三個人算，肯定還有不一樣的地方，然後你又要找第四個人，這樣，正確的機率被一步步降低，你就越來越迷茫。算命是為了讓人找到方向，而不是迷失方向，這種人算命無益。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】

(中時新聞網)