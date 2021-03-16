全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)基金創辦人達利歐(Ray Dalio)過去一直認為，在全球貨幣超發以及通膨走高的環境下，持有現金是不明智的。現在，他進一步認為，連已開發國家債券都不值得持有了。

達利歐在當地時間週一發佈於LinkedIn的文章中稱，債券市場只能帶來「荒謬的」低收益，儲備貨幣主權債現在的實際收益率是負的，也是歷史最低。從經濟元素上看，投資債券和大多數金融資產已經是「愚蠢的」（stupid）行為了。

至於為何這樣說，他解釋道：

思考一下。投資的目的是讓資金存放在財富儲存工具中，以便你能夠在未來某個時點把它變成購買力。當一個人在做投資時，他要為未來的購買力事先一次性支付一大筆資金。

我們看看這種交易現在成了什麼樣子。如果我投入100美元，要多少年才能收回這100美元本金並開始獲得利息收入呢？對於美國、歐洲、日本以及大陸的債券來說，這分別要大約42年、450年、150年以及25年，在那之後才能開始獲得很低的或者約等於0的收益。

但是，因為你希望將購買力存儲起來，所以就需要考慮通膨。這時候上面這個時間在美國就變成了超過500年，而在歐洲和日本你則永遠不可能重新獲得與最初一樣的購買力。如果你現在在這些國家買入債券，你在未來的購買力一定是更少的。

正是基於這種看法，達利歐認為，與其購買收益抵不過通膨率的債券，還不如「去買點其他東西，任何能夠趕得上或者跑贏通膨的東西。

那麼「其他東西」到底是什麼？達利歐給出的答案是「足夠多元化的由非債務、非美元資產構成的組合」。

除此之外，達利歐還認為，成熟已開發的儲備貨幣國家的資產會跑輸包括大陸在內的亞洲新興市場。

事實上，對於債券資產，達利歐也並非全部都不看好，正如他看好包括大陸在內的新興市場一樣，他認為大陸債券是國際市場上的一個例外，目前正在吸引大量原本投資美債的資金。

達利歐寫道：

雖然目前大陸債券在全球投資者持倉的構成中所佔的比例只有約6%，但國際投資者持有的大陸債券倉位正在快速上升。

資金之所以快速流入大陸債券，達利歐認為有四個原因：

1、全球投資者對於美債過於超配，而對於大陸債券則相對低配。

2、投資者對於大陸債券以及其他投資工具的持有快速增長，而且這些市場對於外國投資者愈發開放。

3、由於大陸的國際收支狀況更好，讓大陸債券能夠帶來相對高的名義收益以及相對高的貨幣收益。

4、大陸的貨幣也愈發國際化。

(中時新聞網)