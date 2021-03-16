台北市立動物園非洲動物區的紅猴「男道（公）」，在昨天約11點5分左右，趁著保育員門栓沒確實扣緊、又顧此失彼的空檔，竟奪門而逃，目前還下落不明，動物園派人分頭持續搜尋中，園方也呼籲民眾若發現紅猴的蹤跡，立即與動物園聯絡，電話：（02）2938-2300分機630遊客服務中心。

「男道」於2012年在動物園內出生的雄性個體，年齡為8歲又7個月大。園方表示，紅猴是群居的日行性動物，主要在地面活動，也擅常爬樹，是靈長類動物中移動最迅速、跑得最快的物種，會用後腳站立向四周瞭望，發現危險時會躲到樹上或快速逃走，遇到衝突時會跑開，通常不太會使用武力解決；雄猴的頭體長約85公分，體重約7至13公斤。

園方指出，昨天上午約11點5分左右，保育員拉著水管準備進入紅猴欄舍清洗場地時，1歲又7個月大的紅猴「儒安（公）」，在保育員打開內舍門的瞬間，突然由陰暗處衝出至工作走道，保育員見狀趕緊上前想要將「儒安」驅趕回欄舍內，卻沒料到待在另一邊角落的「男道」，趁保育員無法兼顧的空檔，推開沒被關緊的大門溜出去，先沿著作業道路跑到沙澳區無尾熊戶外活動場旁，接著就往後方樹林逃逸。

保育員在「男道」脫逃後，立即用對講機通報，請同仁協助圍捕，不過紅猴的行動力非常敏捷，竄入樹林後一下子便消失了蹤影。園方表示，目前持續調派人力從不同路線大規模搜山，並在非洲動物區紅猴欄舍的內外側出入口、屋頂上方及研判動物可能會經過的路徑上設置誘捕籠和紅外線照相機，希望能吸引「男道」自行返家。

園方表示，若有陌生人靠近，「男道」會跳開保持一定的距離，遠遠的觀察動靜，個性比較謹慎。目前「男道」雖然逃家在外，但初步評估對民眾、動物和環境尚無危害風險，請社會大眾不用恐慌，若民眾有發現紅猴「男道」的蹤跡，請保持安全距離，不要驚擾了動物並立即通報動物園。

(中時 )