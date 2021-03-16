生產後，不少產婦選擇住月子中心。一名女網友抱怨，丈夫只把她當作生產工具，想要住好一點月子中心遭拒絕，要求她請月嫂或是降低入住的天數，令她氣得大罵「別怪我拿掉小孩」，對此網友則反批原PO很不負責任。

原PO日前於臉書社團《靠北婚姻2.0》表示，現在已懷有身孕3個月，希望產後能夠住好一點的月子中心調養身體，但老公卻以費用太高，希望她能夠減少花費，將入住30天減少為26天，或是改請月嫂到家裡。

原PO不解地說，「我是你老婆，我是小孩的媽媽」，居然在跟我談錢，而不是考慮以健康為優先考量，懷孕10個月犧牲的是青春、肚皮、身材，「你她X是瞎了看不到嗎？利用完了就不重要了？」反觀朋友的老公出手大方，花費40至70萬眼睛都未曾眨一下，有的在月子中心住了30天，甚至是58天才回家，她痛批老公的所有行為「根本不可理喻」。

最後，她氣憤表示願意再給老公最後一次機會，態度若不改變，「就別怪我動手術拿掉孩子，反正6個月內我都能決定要不要生，在這種小氣又不負責的家庭，有了小孩只會更悲哀。」

貼文曝光後，引發不少媽媽們參與討論，紛紛分享自己的產後經驗，「我只花5萬元訂月子餐而已，妳夠好命了還X北」、「我懷孕只住20天月子中心，只花了14萬」、「我只訂月子餐送到家裡，大概只花3萬出頭」等。

另外，其他網友也建議原PO要視每個家庭的經濟狀況，應該要量力而為，一直和他人比較的話，乾脆就不要生了，否則照這種方式，日後鐵定是三天兩頭就大吵一次，夫妻倆應互相站在對方的立場想，如果因此想拿掉孩子，「真的很不負責任。」

(中時新聞網)