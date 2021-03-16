安康魚肝（食藥署提供）

食藥署今天公告邊境檢驗不合格食品項目，自美國進口、國內市售價每盒800元的「高力健錠」被查出葡萄糖胺含量只達標準一半，超過2萬5000錠全被海關扣押，此外自日本北海道的安康魚肝也被驗出重金屬含量超標，違規品已全依規定退運或銷毀。

食藥署今公布9款不合規定商品，除高力健錠、安康魚肝外、還有泰國的綠蘆筍、韓國番茄、義大利的鮮奇異果、日本抹茶粉等，都是農藥殘留超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，這款高力健錠是由嘉義縣科林頓貿易公司自美國進口，重量達45.7公斤，合計2萬5490錠，不合格原因在於實際檢出的葡萄糖胺含量與查驗登記核准的標準不符，

陳慶裕表示，依照法規標準，查驗登記核准之「GLUCOSAMINE HCL」成分含量需達500 mg／錠，但高力健錠檢出的「GLUCOSAMINE HCL」成分含量卻僅有255.7 mg／錠，約一半的標準。

另一款來自日本北海道的安康魚肝，則是檢出重金屬鎘0.07mg／kg，超出國內標準0.05mg／kg，陳慶裕指出，像安康魚這類深海魚，近期經常驗出重金屬含量超標，目前已針對來自日本的深海魚加強查驗因應。

(中時 )