由於數國回報阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠病毒疫苗可能產生嚴重副作用，促使德國、法國、義大利15日（周一）宣布將暫停施打。但世界衛生組織（WHO）強調，目前沒有證據顯示疫苗與副作用的關連，人們不應對此恐慌。

不過歐盟三大國做出暫停接種阿斯特捷利康疫苗的決定，也讓歐盟27國的疫苗計畫陷入混亂。

丹麥與挪威因發生接種阿斯特捷利康疫苗後出現腦出血、血栓與血小板計數低迷的情況，上周已停止該疫苗，冰島與保加利亞隨後跟進，愛爾蘭與荷蘭則於周日宣布暫緩施打。

(工商 )