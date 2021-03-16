賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)高調加盟洛杉磯道奇，還未開幕就遭到大聯盟發函警告，因為他違反了服裝規定。包爾貼出大聯盟的警告信和做為證據的相片，請球迷來評評理。包爾春訓時被發現身上帶有「未核准的logo」，即使小得看不清，還是被聯盟的火眼金睛給揪出，予以嚴正警告。

MLB: we can’t market players if they don’t want to market themselves

Player: markets himself

MLB: THAT IS STRICTLY PROHIBITED WE ARE GOING TO FINE YOU IF YOU DO THAT AGAIN



🧐🧐 pic.twitter.com/Z4fdLw6aGn — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) March 14, 2021

從包爾貼出的證據照片來看，他腰帶上似乎多綁個小東西，上面寫著一個字母「b」，應該是包爾的簽名。包爾大為光火，推文諷刺大聯盟的自相矛盾。

「大聯盟：我們無法行銷球員，除非他們懂得行銷自己。」

「球員：試著行銷自己。」

「大聯盟：你嚴重違規了！再做一次就給你罰款！」

2018年，天使球星卓奧特(Mike Trout)遭到大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)點名批評：「卓奧特不願利用他的空閒時間擴展他的事業版圖，我們可以幫助他，但他必須要下定決心，這要耗費很多心力。」大聯盟長期缺乏指標球星，總裁希望球星能夠在場外擴展一下知名度，對自己和球團、整個聯盟都有好處。

包爾的意思是說，我現在不就是在拓展知名度嗎，怎麼你又要罰我了？可見那個b確實是他的簽名。然而包爾似乎曲解了總裁的話，總裁說過是「下班時間」去拓展知名度，而不是在球場展現他的個人風格。至於服裝當然要符合聯盟與球員工會、贊助商之間的約定，並不是聯盟故意找他麻煩。

(中時新聞網)