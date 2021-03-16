台灣豪宅市場的龍頭品牌「富邦建設」在睽違5~6年的時間終於重返台北房市，與喬崴合作推出位於金山南路總銷60億元的「富邦醴仁」，此案採邊建邊售模式，將以毛胚交屋，預計2023年第四季交屋。富邦建設董事長薛昭信說，2020因為疫情是個不太好的年，希望台灣有個好的契機走向2021，因為一直以來都慎選材料，因此推的案子並不多，以我們的標準來選，能合作的業者就更少了，做建設業是要把一個自然的土地，開發為住宅希望未來住的好，這算是一個破壞的過程，而在這過程中，尊重土地還有土地倫理是我們很觀切的一點。

富邦建設從信義富邦、富邦天母、富邦七七七及名人齊聚的台中地標「富邦天空樹」，到近期高雄鳳山約4440坪基地的「富邦大無疆」，富邦建設每次出手都深受高端客層爭相收藏。位於金山南路371坪基地推出總銷60億元的「富邦醴仁」，總價帶落在1.7~2億元左右，目前成交低樓層在160萬/坪，而高樓層則突破200萬/坪，由於這路段10多年來很少推出案子，目前銷售已達5成。此案共36戶，喬崴事業團隊將全部地主戶全部收購完成，分回25戶，而富邦建設則分11戶。

富邦醴仁一案找來欣陸(3703)子公司大陸工程擔任營造，大陸工程總經理陳學聖說，民國88年開始雙方開始拿作，富邦高端的案子都找公司合作，累計至今大約合作了10個案子。大陸工程已成立75年，也不斷的在做新，無論VR、AR及勞安等都是在成長，公司對富邦很有信心，富邦建設的設計在畫圖時已把營造業帶進來，這已經走在業界的先趨，相信未來這種情形將廣泛運用在推案上。

(時報資訊)