半導體設備廠京鼎(3413)前2月營收17.64億元，年增46.32%，持續去年第四季的旺季效應；今年第一季淡季不淡，隨著半導體景氣熱絡，今年設備供應鏈動能持續，有利公司今年業績再挑戰新高。

京鼎去年業績創新高，2020年營收99.42億元，年增率約36%，受惠於半導體景氣熱絡，最大客戶下單強勁，且產品組合優化，毛利率達25.63%，年增2.57個百分點，稅後利益為12.34億元，年增約9成，EPS為14.91元。公司董事會日前決議盈餘分配案，每股擬配發7元現金股利，以盤中股價計算，殖利率約3.14%。

京鼎前2月營收17.64億元，年增46.32%，持續去年第四季的旺季效應；隨著台積電等半導體擴產，公司今年業績動能持續。

法人預估，京鼎今年第一季業績可望持穩去年第四季，呈現淡季不淡，第二季業績有機會持續向上；全年營收再攻百億元以上新高，獲利也挑戰再締新紀錄。

京鼎將於3月19日受邀參加凱基證券舉辦之「2021年第一季投資論壇」，法人是否重新買超成為股價上攻的動能，值得觀察。

(時報資訊)