永豐集團創辦人何壽川因挪用旗下公司資金及貸款，遭台北地方法院依加重特別背信罪判刑8年6月，目前台灣高等法院審理中；何壽川每周須到派出所報到6天，他聲請解除報到限制，高院開庭並訊問他改為3天有無意見，他的律師贊成但檢方反對，庭末法官諭知候辦。

檢方指控，何壽川與李俊傑共同投資1788大樓，明知Giant Crystal只是李俊傑的境外紙上公司，仍指示永豐金海外子公司GC、永豐銀海外子公司SPC非法放貸6000萬美元；何壽川更事先與李俊傑密謀，將融資款兩成即1200萬美元、約新台幣3億元充作1788大樓的個人投資款。

檢方調查，何另指示永豐餘投控、元太科技，以預付上海辦公室租金為由，各挪用850萬美元給李，再以購買Giant Crystal可交換公司債為名掩人耳目；何還指示GC非法放貸給三寶集團旗下無實質營運的J＆R公司1億7700萬美元。

北院將何壽川判刑8年6月，上訴後，高院審理中但要求何須一周向派出所報到6天，他委由律師主張不會逃避審判程序，且他的身體狀況必須定期到醫院治療，不可能會逃亡，每周六天定期報到已影響就醫、工作權，實際上是對他的懲罰。

但檢方認為，何壽川涉犯重罪且他並非每天就診，派出所也距離住家不遠，報到也只需短暫時間，不足以影響他就醫，為確保日後審判得以順利進行，認為何壽川仍有報到必要

法官問到派出所報到次數、時段如果更改，一周報到三次有何意見？何的指出，請法院准許每周一、三、五報到，檢方主張何如果有要到外縣市開會等工作事項，可聲請免予單次報到，建請法院不准許他更改目前到派出所的報到狀況。法官諭知候辦。

(中時 )