高雄海軍陸戰隊打靶致附近草叢大火 警消搶救中 13:372021/03/16 中時新聞網 宋原彰 、中時、 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市忠義路的海軍陸戰隊營區內今（16）日傳出火警。（圖／翻攝自臉書我是高雄人） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 打靶不慎釀災！高雄市鼓山區忠義路一帶16日中午12點44分冒出黑煙，海軍陸戰隊向高市消防局報案，因打靶不慎引燃面積約200平方公尺的雜草，火勢過大需要支援滅火。消防隊出動7個分隊前往支援灌救，現場正在搶救中。 據了解，失火靶場位於鼓山區忠烈祠旁，疑似軍方人員進行打靶訓練，不慎引燃靶場的雜草堆，火勢難以控制，軍方人員無法自行撲滅，進而向消防局求援，消防局出動7支分隊、14車、40人前往協助灌救。 中糧集團擬打造世界第五大糧商 將合併貿易資產在滬上市 拒檢衝撞警用機車 警開槍擊中保險桿仍逃逸 (中時新聞網) #打靶 #海軍陸戰隊 #草叢 #警消 #軍方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台1線男騎士自撞護欄 躺在血泊中搶救無效 14:392021/03/16 社會 中庭木棧板突冒煙 豐原醫院復健大樓驚傳火警 10:122021/03/16 社會 運將加油站內手臂突中彈 疑附近住戶練靶警鎖定對象 12:492021/03/16 社會 媽開車上國1撞到車底朝天 7月大男嬰奇蹟毫髮無傷 14:002021/03/15 社會 台南黃姓交警輕生傳被霸凌 警方否認 18:232021/03/16 社會 恙蟲季到了 清明連假出遊小心蟲蟲危機 14:222021/03/16 健康 女騎士遭醫美富少撞死檢方相驗 母子靜默現身警局 13:072021/03/16 社會 疫情改變觀影生態 串流平台成王道 04:102021/03/16 娛樂新聞 高雄壽山動物園非洲獅「小巴」 12日不敵病魔過世 17:452021/03/16 生活 9旬獨居老翁曬昏頭蹲路旁 龍潭暖警助返家 17:092021/03/16 寶島 柔道國手酒駕超載 釀1死4傷 04:102021/03/16 社會新聞 社會熱門新聞 【蘇花車禍】恐怖東澳段 11年前同路段 落石砸遊覽車墜海26死 - 社會 【蘇花車禍】揪里民遊花蓮遇死劫釀6死 女里長自責痛哭跪向家屬道歉 - 社會 【蘇花車禍】再添1死 遊覽車東澳路段撞山壁6死39傷 - 社會 【蘇花車禍】驚魂瞬間 遊覽車司機：踩不到煞車 乘客喊過彎好快 - 社會 【蘇花車禍】里民花蓮遊6死39傷 阿公顧孫沒參加逃過一劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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