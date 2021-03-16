打靶不慎釀災！高雄市鼓山區忠義路一帶16日中午12點44分冒出黑煙，海軍陸戰隊向高市消防局報案，因打靶不慎引燃面積約200平方公尺的雜草，火勢過大需要支援滅火。消防隊出動7個分隊前往支援灌救，現場正在搶救中。

據了解，失火靶場位於鼓山區忠烈祠旁，疑似軍方人員進行打靶訓練，不慎引燃靶場的雜草堆，火勢難以控制，軍方人員無法自行撲滅，進而向消防局求援，消防局出動7支分隊、14車、40人前往協助灌救。

(中時新聞網)