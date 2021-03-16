台北股市今(16)日開盤小漲4.6點，隨即開高震盪走高，午盤上攻16300點，終場集中市場加權股價指數以16313.16點作收，上漲63.83點，明(17)日即將除息的台積電收盤小漲2元，收在613元。

美股四大指數全面收紅，台股今日以16253.93點、上漲4.6點開出，台積電在棄息賣壓出籠下量縮，市場缺乏追價買盤，股價在平盤611元附近浮浮沈沈，影響台股盤勢。

聯電走勢相對平穩，多遊走在平盤之上，聯發科已第二天站穩900元，IC設計股也表現強勢，帶領大盤上攻16300點，午盤再發動一波攻擊，指數一度來到16340.66點，但隨即遭遇反壓，電子、金融、水泥、橡膠、營建等指數也都走在平盤上。

法人表示，本周美國聯準會即將迎來利率決策會議，台股盤勢仍免不了震盪，追高風險還是要留意，後續宜觀察外資買超力道及美股電子股可否同步轉強，指數上檔16500點附近壓力較大，下檔15600點附近則具備一定支撐，預期短期將維持高檔震盪。由於各公司年報將於3月底前陸續公告，建議投資上選擇財報數字好且展望正向的個股來操作，近期資金開始重返電子類股，可持續觀察費半指數表現。

(中時新聞網)