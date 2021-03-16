國民黨今(16)日上午召開記者會痛批農委會的「產銷調節緊急處理計畫」決算數6.59億元的收購支出中，竟高達3.23億元用於多元循環利用，是在蹧蹋農民心血。農糧署署長胡忠一表示，國民黨根本不懂，農民其實很高興，如果愛農民就不會講這種話。

農糧署今日召開「農產品產銷調節照顧農民權益記者會」記者會，說明產銷調節因應對策，並回覆外界的質疑。

農糧署署長胡忠一表示，台灣有寒流、乾旱、豪雨等極端氣候，使農作物開花結果受影響，為避免品質降低的農產品送往各批發市場及通路，影響承銷意願並拉低整體價格，因此政府編列產銷調節經費，推動外銷、加工、行銷等措施穩定價格，保障農民收益。

舉例來說，甘藍最低月平均價格每公斤7.9元，高於監控價5.3元;火龍果最低月平均價格每公斤25.3元，高於監控價17.1元；文旦柚最低月平均價格每公斤29元(109年8月)，高於監控價12.0元，顯示農民合理收益獲得保障。

針對國民黨批評農委會的「多元循環利用」只是在收購後棄置、掩埋、堆肥，是在蹧蹋農民的心血，「不怪他們，因為他們不懂啦，農民其實很高興，因為低品質農作加工可創造額外產值，如果愛農民就不會講這種話。」

他說，台灣是小農，大農國家也是這麼做，影響最大的關鍵是天氣，而非產銷調節政策。

菜農林佳新痛批，不管是「去化」、「耕鋤」、「土壤改良」，還是「多元循環經濟再利用」，但為何每年土壤改良埋掉的作物越來越多？到底是在努力外銷加工還是在努力報廢？「埋在土裡就叫土壤改良或是加工品，那可以去提名諾貝爾奬了。」

(中時 )