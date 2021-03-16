桃園市大溪區中央路一間銀樓，16日上午9時許發生搶案，一名年約30歲男子獨自步行前往該銀樓假裝購物，竟趁老闆夫妻不注意時，搶走2條各2兩4錢的金項鍊，市價約14萬元，當下老闆兒子雖然立馬追出去，嫌犯已逃逸無蹤。
大溪警方獲報追查，警方表示，當時銀樓內有老闆夫妻及其兒子3人，犯嫌獨自步行前往，得手後奪門而出快步往慈湖路方向逃逸，犯下搶案男子為轄區內毒品人口，已鎖定犯嫌身分積極追緝當中。
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(中時 )
桃園市大溪區中央路一間銀樓，16日上午9時許發生搶案，一名年約30歲男子獨自步行前往該銀樓假裝購物，竟趁老闆夫妻不注意時，搶走2條各2兩4錢的金項鍊，市價約14萬元，當下老闆兒子雖然立馬追出去，嫌犯已逃逸無蹤。
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