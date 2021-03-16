立委林岱樺16日在立法院院會質詢時，關心KY股的金融監督治理問題，雖然金管會已提出改革方案，但林岱樺具體主張應充分揭露KY股董監名單、國籍等資訊，限制在台上市的KY股公司資金流向，不得全數匯出境外，並全面清查上市KY股公司體質跟公司治理，要求金管會2個月內提具體方案。

林岱樺質詢時認為，台籍董事過半或兩席獨立董事，仍無法完全保障投資人權益，像是康友全經營團隊僅一人為台灣人，不但可以上市，掏空後，逃離台灣，受害投資人求償無門、孤立無援。她建議，日後針對在臺灣上市KY股公司之經營團隊及董事、監察人、財務人員等之國籍採取更嚴格的規範與審查標準，並公開揭露給投資大眾知悉。其中也包含應事前充分揭露KY股董事會中非台籍之董事人數。

另外，林岱樺主張，在台募集資金應該限制相當比例放置於台灣境內銀行，同時也要求限制在台上市的KY股公司資金流向，不得全數匯出境外，並全面清查上市KY股公司體質跟公司治理，要求金管會2個月內提具體方案。

金管會主委黃天牧答覆時說，2008年起海外公司在台發行上市，已有110家上市上櫃，只出現過康友一案，其餘都正常營運，但從金融監理機關角度來說，一家違法都不被允許。故金管會2020年8月起已從發行公司、會計師、券商、監理機關四路提出改革方案。

對於KY股公司在台募集資金須存於台灣境內銀行的想法，黃天牧說，由於KY股是國外發行公司，依據國際慣例與規範要有資金流動性。林岱樺反問，那為何美國可以把大陸的KY股資金阻絕在美國本土呢？黃天牧回答，已請交易所研究，現在無法說絕對可行或不可行，畢竟絕大多數KY股公司均正常營運。

對於董監事名單及國籍全面揭露，黃天牧再三強調，資訊揭露是必要的，但要揭露到什麼程度，已由交易所研究，包含「董監事名單及國籍全面揭露」的方向。黃天牧也強調，對於林岱樺提示的多項主張，金管會正朝此方向努力，能做會全面做，請放心。

(工商 )