外資出具最新廣達(2382)報告給予「表現優於大盤」評等，目標價也調升到102元，廣達的營收受惠3大引擎：一、Chromebook，二、MacBook，三、雲端伺服器。

外資指出，受到新冠疫情影響，LFH照亮了Chromebook，去年Chromebook成為市場主要的亮點，出貨年增達91%，而預估今年的eLearning趨勢仍將延續。今年Chromebook的出貨將達4500萬台，年增亦有41%。

在雲端業務方面，法人估今年廣達雲端伺服器的營收仍將會有2位數的年增，除了其領先市場的地位，新的英特爾Ice Lake平台也是推升出貨的因素。

採10奈米製程的「Ice Lake」伺服器處理器將於本季量產，並預估今年10奈米晶片產量將超過上一代的14奈米晶片。今年電腦CPU將推出50種新款處理器設計，其中有30款採用10奈米製程技術。

Ice Lake-SP Xeon處理器，是英特爾首款採用10奈米製程的伺服器理器，搭載Whitley伺服器平台，每個CPU的DDR4記憶體插槽將由4個增加6個，並導入PCI Express Gen 4晶片。

(時報資訊)