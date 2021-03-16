隨著中鋼第二季棒線大漲2000元，豐興(2015)也於今日調漲棒線每噸1000元至每公噸26400元，延續今年1月以來的漲勢；由於該產品毛利高，可望挹注獲利。

中鋼的棒線是開季盤，豐興則是開月盤，隨著原料價格高漲以及需求提升，豐興1月至2月棒線持續調升，3月延續漲勢，助力營運。

鋼筋大廠豐興自結今年前2月稅前盈餘4.54億元，年增約6.4%，每股稅前約賺0.78元。豐興受惠台灣營建需求持續熱絡，訂單能見度優於以往，有助今年營運表現更上一層樓。

去年受惠台灣營建需求暢旺，鋼筋、型鋼接單、出貨暢旺，且產品行情去年下半年迅速提升，豐興2020年EPS逆勢成長至4.5元，公司已公告擬配發每股現金股利3.5元。

鋼筋價格方面，因國際廢鋼原料報價下滑，豐興本周一開出本周盤價，廢鋼及鋼筋轉為開低，各跌300元。中止先前連續四周上漲。短期鋼筋因漲多回檔，但原料價格預估有撐，短期鋼筋價格則先行盤整以待。

展望今年，營建等市場需求仍看旺，鋼筋廠豐興訂單能見度高，有利今年業績持續穩定成長。

(時報資訊)