新竹市《新竹生活》雙月刊3月號16日起出刊，此期封面故事「動生活：春天輕盈計畫」特別邀請出生新竹，為台灣首位奪下奧運獎牌的女性運動員紀政重返新竹市立田徑場，分享這座催生她成為「飛躍羚羊」的運動場記憶，並邀請大家一塊來運動吧！

市長林智堅表示，新竹市是熱愛運動的活力城市，市府積極改善運動場域和設施，近期除了讓新竹市立田徑場「煥然一新」，重新取得國家認證，新竹左岸也增設廣大綠帶，是全家大小運動休閒的最佳所在。

他推薦大家和春天一樣，換下沈重冬衣，換上輕裝動起來，到十八尖山散步、頭前溪左岸騎腳踏車、新竹市立田徑場慢跑，享受春天的動生活。

文化局長黃竫蕙指出，這期的《新竹生活》雙月刊特別介紹新竹市民易達性最高的3個場域。其中，新竹市立田徑場部分，特別邀請到飛躍羚羊紀政、成德高中田徑隊及其教練杜茂生以及新竹路跑社為市民開箱。

十八尖山和高峰植物園是新竹人的後山，由荒野保護協會王淑滿帶路賞花踏青；持續建設中的頭前溪左岸，有媲美專業比賽場地的滑板公園，生態與教育並存的草原與溼地，此地點則由環保局長江盛任推薦打卡祕境。

此期雜誌主題為「動生活」，另也推薦讀者拜訪市犬棕棕的老家「動物保護教育園區」，瞧瞧是否有眼緣的毛寶貝，以領養代替購買，讓生活不同。

(中時 )