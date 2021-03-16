AZ疫苗還能打嗎？指揮中心最新說明

衛生福利部長陳時中今早在立法院回應媒體詢問目前醫護施打AZ疫苗意願時指出，調查第一波約有6萬人願意施打，調查中第一線人員約43%願意施打，第二線人員約28%，整體大概接近33%。但國內執業登記的醫護人員共約33萬人，若以整體只有6萬人來算，等於不到兩成的醫院願意打疫苗，比率非常低。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有關AZ疫苗施打意願，共調查專責醫院，目前有回覆的有九成，針對專責醫院中，調查兩類，一個是風險等級一，直接照顧個案者，回報五萬兩千人，願意接種的有兩萬兩千人，達43%。

風險等級二，非直接照顧病例者，13萬人回覆，3萬7千人願意接種，大約28%。整體是五萬九千九百八十四。但因為還沒有所有醫院回報，所以會有約六萬人，以目前來看約有32％。至於原訂本月17日要做完檢驗，莊人祥表示，還會再找專家兩天之內來開會，會根據國際上相關疑慮部分來討論，之後才會開打。

莊人祥強調，這次只有調查18萬人，就是只先針對專責醫院來看，風險等級最高的第一線工作人員，也就是說18萬人中的6萬人，約有三成，以目前AZ疫苗只有11.7萬劑量來看，第一波就差不多打完，且未來除了AZ疫苗，可能還有其他品牌與國產疫苗可以選擇。

前立委孫大千呼籲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中率先接種，以提振人民的施打意願，不能貪生怕死落於人後，對此莊人祥表示，國內民眾並非第一波施打對象，醫護才是第一優先。莊人祥表示，根據今天公布的施打意願調查，3成也不是太低，未來還有moderna還有國產疫苗，目前還是依照原來的順序。

(中時新聞網)