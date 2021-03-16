遠傳聯手亞太「三共」牽動5G戰局，遠傳電信總經理井琪今日表示，與亞太維持「既合作又競爭」的關係，相信以遠傳的網路品質，可以協助亞太在5G有不錯發展，更沒有必要殺低價格，而遠傳也會透過持續轉型、以誠信、敏捷、創新、協作的遠傳團隊為客戶服務，展現差異化優勢再創高峰。

台灣5G去年商轉，遠傳心5G開賣半年就獲得Opensignal、Speedtest國際雙認證網速全國第一。除了網路建設，遠傳也深入了解客戶需求，精心打造行動生活圈；卓越網速加上創新服務，讓遠傳提早近1個月達到30萬5G用戶，月租型客戶流失率持續創新低，平均貢獻度（Average Revenue Per User，ARPU）也維持領先。

井琪表示，遠傳將以5大優勢創造新局：（1）「金質網路銅板價」；（2）將心比心為客戶「想得更遠」的行動生活圈；（3）內外兼修智慧「大人物」能力；（4）跨業結盟拓展新經濟藍海，推動大數據和智慧物聯網（AIoT）打造智慧城市、智慧工廠；以及（5）超前部署有成的5G遠距診療應用，支持配合政府縮短城鄉差距。

5G商轉也讓遠傳自2013年就投入的健康領域應用有了關鍵突破，於台東打造了全國第一個5G遠距診療場域，讓醫療資源更容易進到偏鄉，並迅速在新北石碇、萬里建置了全國第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務。遠傳超前部署深耕遠距診療多年，終於因為5G的到來而水到渠成，並為政府指示全國偏鄉皆能受惠於5G以網路取代馬路而得到較多且即時的醫療資源打下成功的基礎。

井琪表示，疫情很辛苦，但我們交出漂亮成績單，最壞的時間已經過去。頻譜是電信的DNA，好的體質加上不斷努力，讓遠傳有了最好的5G，遠傳要以5G為原點，將心比心更了解客戶需求、精進「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術能力、與志同道合的夥伴跨業結盟、精準投入資源發揮最大綜效，讓各種創新應用開枝散葉。

5G時代不再是價格戰爭，能滿足不同客戶需求的差異化服務才能開創新藍海。由於遠傳已奪下國際認證5G網速第一，確立了遠傳5G用戶都能享受最好的5G，此為市場上最核心的差異化，遠傳今年將持續加速、加量網路建設，力拚年底覆蓋率超過9成。

井琪表示，隨著時代與科技革新，遠傳從過去提供語音、數據服務的傳統電信（Telecom），轉型為以「大人物」技術提供數位服務與企業解決方案的科技服務公司（Telecom＋），以差異化優勢並攜手策略夥伴們共同開創新藍海。

(中時 )