男收到5年前停車費的催繳單，讓他忍不住驚呼政府搶錢。（圖／翻攝自爆料公社二社）

交通部很缺錢？一名網友近日收到一張5年前停車費的催繳單，打電話給停車場詢問，卻得到「繳費收據請保存20年」的回應，聯絡催繳單位，對方也解釋不清，只告訴他去繳錢。不少苦主看完直喊扯，曾遇過類似的狀況也是被當皮球踢來踢去，哪有人會把繳費收據保存這麼久？對此，一名網友建議改用電子支付方式繳款，一定可以會留下交易記錄，杜絕此狀況發生。

一名男網友近日在臉書社團《爆料公社二社》發文指出，最近收到一張5年前的停車費催繳單，由於車子已經賣掉五年多，納悶的他只好打電話去去催繳單位詢問，但對方也說不出個所以然，只告訴他去繳錢；詢問停車場，工作人員則告訴他「繳費收據請保存20年」，讓他相當傻眼並質疑，交通部缺錢都用這種方式嗎？

從原PO分享的照片中可見，他收到一封新北市政府的行政文書，打開一看竟是五年前停車費的催繳單，總金額為330元，信上要求在3月24日前繳清款項。貼文引起網友討論，「相隔五年也太離譜」、「這真的太扯了」、「公家機關行政效能低落也不是一、兩天的事情」。

不少苦主見狀也哀嚎說，「遇過路邊停車3年後才寄繳費單，但這中間完全沒有催繳通知」、「我也遇過，真的很誇張，都過兩三年的東西，打去問就只會推來推去」。

其中一名網友建議，收到催繳單可先繳費以免超過時間被罰更多錢，若這筆費用真的有疑慮可去申訴，釐清事情真相後會退錢給你；另也有網友建議「改用電子支付的方式繳費」，因為會留下轉帳或是刷卡的交易紀錄，未來就不用擔心繳費收據丟失的問題。

根據《行政程序法》規定，政府若想追討停車費，最高的請求年限為5年，如果超過期限，民眾可以主張超過年限拒繳。

(中時新聞網)