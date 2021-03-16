台中太平警分局宏龍派出所在光隆里活動中心舉辦社區治安座談會，居民參與熱烈。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局宏龍派出所15日晚上在光隆里活動中心舉辦社區治安座談會，會中邀請各級民意代表及光隆里里長張雅芳及社區居民一同共襄盛舉，現場約有近百位居民參加。由宏龍派出所所長柯宏志主持及分局幹部列席，會中與居民在治(交)安上意見交流，警方表示依據警政署統計台中市在109年度犯罪率為六都最低、安居緝毒107至109年間連續5波專案獲選行政院評核六都績優，無非是要讓民眾知道警方的用心及維護治安的決心。

太平警方秉持推動「治安社區化」理念，近期陸續在各里辦理治安座談會，希望透過交流的方式與社區居民交換意見，建立一個良善的互動平台，15日晚間在太平區光隆里社區活動中心舉辦治安座談會，並在里長張雅芳的全力支持下，近百位社區居民踴躍到場參加，會中各級民意代表特助及地方仕紳均共襄盛舉，柯所長透過犯罪預防、交通安全、婦幼宣導、護農專案等影片播放加深印象，並針對與會民眾提出的建議一一回復，展現警方對社區治安的用心。

會中提到治安滿意度的關鍵來自居民的感受，並說明台中市犯罪率六都最低，在安居緝毒107至109年間連續5波專案獲選行政院評核六都績優，另在打詐、掃黑及肅槍的成果，亦是六都中名列前茅，無非就是要讓居民住的安心，建構一個宜居城市。

太平警方表示，將持續維護市民的生活安全，除提高見警率外，也將妥適運用民力及友善通報網之機制，建構一個安全防衛網絡，降低治安死角，共同營造一個互信、安全、和樂的生活環境。

(中時 )