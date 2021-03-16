新北5公車將不繞行A8長庚站，議員陳雅倫批侯友宜欺侮龜山人。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山坪頂地區公車不足，長期困擾通勤民眾，桃園市議員陳雅倫16日質詢指出，新北市一紙公文一口氣縮減5條公車逾半班次，且不再繞行A8長庚醫院站，痛批新北市長侯友宜欺侮龜山人，呼籲桃園要自力自求，市長鄭文燦強調已向公路總局申請新路線，「今年一定開通！」

「侯友宜欺侮龜山人！」陳雅倫說，龜山民眾必須搭乘新北市區公車或國道客運才能抵達台北市，但林口的公車路線、停靠站點，都是由新北市政府設計與決定，桃園無從置喙，原本國道客運1211路線，已被收編為新北市區公車967，新北議員2周前又公告，936、937、920、925、966這五條公車路線都將縮減一半的班次，不再繞行到龜山長庚醫院站，大刀一揮全部成為「跳蛙公車」，嚴重影響龜山人通勤。

陳雅倫當場播放過去質詢影片，強調2年來持續在議會大聲疾呼，擔心林口轉運站成立後，對龜山通勤族更不利，很多新北市區公車路線恐採「跳蛙式設計」跳過龜山市區的站點，從林口直接上交流道往台北，增加龜山通勤族上班、上學的時間成本，痛斥交通局評估2年不見任何進度，始終信心滿滿，如今如何亡羊補牢？強調桃園要自立自強，盡速向中央申請國道客運、或增加桃園市區公車新路線，不能再指望新北市區公車接駁。

交通局長劉慶豐表示，新北、桃園一向採取合作方式商討公車路線，強調這5條公車路線是因A9站就已經滿載，續開到龜山復興一路、文化一路，已無載客效益，才會縮減停靠站，交通局日前已向公路總局申請新路線，公總也在今年3月核准通過。

鄭文燦也直言A8長庚醫院轉運站比A9站體大，目前已經有22條公車路線，允諾公總3月核准的新路線今年一定會開通，且絕對會增加班次，確保龜山人搭的上車。

(中時 )