農委會農糧署長胡忠一16日直言，陸禁台灣鳳梨顯示，大陸不再是穩定的市場，以後台灣鳳梨不再銷大陸了，至於其他水果，目前還沒遇到鳳梨的問題，但是「台灣的農民已經因為鳳梨事件而被嚇到了。」

胡忠一16日是在「產銷調節措施」的記者會後，接受媒體訪問時做了上述表示，他說，陸禁鳳梨一事突顯出大陸不是一個穩定的市場。

針對產銷調節措施胡忠一攤開數據強調，是花少少的錢，達到更高的效益，是為保障農民不得不的措施。

外界批評濫用產銷調節經費，胡忠一以文旦為例，2019年以不到1億元的預算進行產銷調節，讓市場維持好的價格，不致崩跌，進而創造了71億元的收益。

他說，農產品不像工業產品可以規格化，一旦遇到極端氣候時，必會產生農損，因此產銷調節是必須、也是不得不的措施，是為了顧及農民的權益。

胡忠一攤開2016年至2020年的預算指出，2016年遇到霸王級的颱風，導致農產品欠收，市場量不足下，不需要進行產銷調節，當年度預算支出只有1千多萬元，同樣的2018年也因連著下了好幾天的長雨，農產品量不足，預算同樣沒有用足。

但是，胡忠一說，2019年及2020年分別因為風調雨順及疫情，造成農產品盛產以及外銷量縮，導致市場量供過於求，預算支出也因此分別增加了5億及2.9億元多元。

胡忠一指出，農產品不是工業產品，是沒有辦法規格化，因此總是會有次級品的出現，當盛產時，為了避免量多價跌，影響農民收益，因此針對有產銷失衡之虞的農產品，會優先辦理外銷、行銷及加工等產銷調節措施。

以加工為例，胡忠一指出，2019年水果加工整個投入的經費約5923萬元，但產銷調節加工轉作果汁、果乾、果餡等，總共用了超過4千噸的水果，並創造3.4億元的產值。是花少少的錢，「創造5.8倍的效益。」

(工商 )