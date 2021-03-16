寶山國中莒光分部打造多功能的「紓壓樂讀所」中的「樂讀室」，入選教育部美感實踐計畫。（羅浚濱攝）

安置藍天家園16名特殊生的寶山國中莒光分部，校方將1間教室打造成結合音樂、閱讀及諮商多重功能的「紓壓樂讀所」，被教育部選為全台25所「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」學校之一，監察委員范巽綠和林盛豐特別前來參訪改造成果。

范巽綠肯定教育部委託台灣設計研究院執行「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」，著重減法設計、閒置再造、可複製3大策略，營造學生有舒適、自在的學習空間。

縣長楊文科表示，近年來縣府配合教育部美感改造專案政策，積極推動美感教育，藉由專業設計團隊進行校園環境改造，老師則在美學課程設計創新教案，讓學生在學習過程中能夠不斷接受美學的陶養。

寶山國中校長吳秉叡說明，校方與台灣設計研究院及Studio WONDERWORKS設計團隊三方一起創思發想，腦力激盪設計理念後，拆除教室四周鐵窗，充分運用有限的空間打造「紓壓樂讀所」。

其中，「樂音室」作為學生社團及課後活動使用，以黃色為主色系，透過黃色的霓虹燈管及標示系統營造活潑的空間氛圍；「樂讀室」則採沉穩緩和的藍色為基調，營造放鬆與紓壓的環境特色。

吳秉叡說，莒光分部學校人數雖少，但學生多才多藝，開設電吉他、爵士鼓、鋼琴等社團活動學習樂器，與教育部及設計團隊合作，成功改造教室空間機能受限問題，讓孩子們課餘時間體會美感教育。

教育部官員指該計畫全台有25所學校入選，以「特色教室」、「機能收納」、「指標及空間翻轉」、「閒置空間再造」、「生態學習」五大主軸，展出改造前後的美學成果。

(中時 )