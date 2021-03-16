在過去的一年中，由於加密虛擬貨幣種交易的熱絡，推動比特幣（bitcoin）價格達5.5萬美元，也使得這些專用的交易機（ATM）開始在美國迅速成長。消費者可於該ATM買賣比特幣，某些時候亦可以提取現金，令虛擬貨幣成為生活一部分。不過每顆比特幣價值不菲，目前價格約5.5萬美元，交易時要小心。

美國蒙大拿州的香煙店、卡羅來納州的加油站和紐約市偏遠地區的熟食店近日出現新設施－比特幣ATM。民眾可以於此進行比特幣買賣，促使交易加密貨幣變得越來越方便。事實上，由於加密貨幣交易的狂熱，推動比特幣價格曾突破5.5萬美元，導致比特幣提ATM在美國迅速增長。

比特幣再度暴漲爆跌。(圖/達志影像)

截至今年1月，美國已有28,185部比特幣ATM，在過去5個月期間，有約1萬名民眾使用該ATM服務。有分析認為，有些人寧願用現金購買比特幣、亦有部分人沒有銀行帳戶，以及不願意透露姓名等，都會選擇使用ATM進行交易比特幣。

根據Coin ATM Radar資料，美國除了阿拉斯加以及華盛頓外，現在美國每個州都設有比特幣ATM。其中比特幣ATM營運商Coin Cloud行政總裁麥克拉里（Chris McAlary）表示，全美已設立了1,470部比特幣ATM，預料今年底可以增加至1萬部。

(中時新聞網)