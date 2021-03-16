孩子的教育不能等！台中市成功國小致力推動學生多元發展，為讓孩子的交通安全教育打下良好基礎，於朝會時間，邀請台中市政府警察局第三分局前來舉辦「交通安全常識宣導」
，東區分駐所長張竣詒以詼諧逗趣、簡淺易懂的方式介紹交通安全常識，讓小朋友們無痛學習，有獎徵答時不但踴躍舉手搶答，每位小朋友儼然都成為交通安全常識高手，一一破解張所長精心設計的題目，現場氣氛歡樂無比。
本次「交通安全常識宣導」利用成功國小朝會時間，上千名師生齊聚偌大的操場，所長張竣詒化身大哥哥透過道路交通安全小故事，提醒小朋友們在道路上要注意哪些規則，所長使出渾身解數，成功讓小朋友們聽得專注，對交通安全規則有更進一步的認識。
為了「驗收」學習成果，張竣詒不但精心設計有獎徵答題目，更帶來可愛又實用宣導文具組，沒想到，小朋友們雖然年紀尚小，對於交通安全規則多有正確的認知與觀念，舉手發問更是超踴躍，對於所長精心設計的問題，輕鬆自信的一一破解，可愛又聰明的模樣，讓張竣詒也忍不住大呼：「好厲害！」
張竣詒表示，許多警察同仁服勤時都有類似經驗，路過的家長指著警察對小朋友說：「再不乖，叫警察把你抓走，」這種舉動常讓同仁有苦難言，也會造成小朋友的恐懼心理，讓需要警察協助時無法順利與孩童溝通。透過走入校園的宣導活動，夠拉近小朋友與警察的距離，扭轉「警察只會抓壞人」的刻板印象，更重要的是，讓小朋友懂得在危急時向警方尋求協助。
(中時 )
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