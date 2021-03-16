台中市成功國小於朝會時間邀請台中市政府警察局第三分局前來舉辦「交通安全常識宣導」小朋友們反應踴躍。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

孩子的教育不能等！台中市成功國小致力推動學生多元發展，為讓孩子的交通安全教育打下良好基礎，於朝會時間，邀請台中市政府警察局第三分局前來舉辦「交通安全常識宣導」

，東區分駐所長張竣詒以詼諧逗趣、簡淺易懂的方式介紹交通安全常識，讓小朋友們無痛學習，有獎徵答時不但踴躍舉手搶答，每位小朋友儼然都成為交通安全常識高手，一一破解張所長精心設計的題目，現場氣氛歡樂無比。

本次「交通安全常識宣導」利用成功國小朝會時間，上千名師生齊聚偌大的操場，所長張竣詒化身大哥哥透過道路交通安全小故事，提醒小朋友們在道路上要注意哪些規則，所長使出渾身解數，成功讓小朋友們聽得專注，對交通安全規則有更進一步的認識。

為了「驗收」學習成果，張竣詒不但精心設計有獎徵答題目，更帶來可愛又實用宣導文具組，沒想到，小朋友們雖然年紀尚小，對於交通安全規則多有正確的認知與觀念，舉手發問更是超踴躍，對於所長精心設計的問題，輕鬆自信的一一破解，可愛又聰明的模樣，讓張竣詒也忍不住大呼：「好厲害！」

張竣詒表示，許多警察同仁服勤時都有類似經驗，路過的家長指著警察對小朋友說：「再不乖，叫警察把你抓走，」這種舉動常讓同仁有苦難言，也會造成小朋友的恐懼心理，讓需要警察協助時無法順利與孩童溝通。透過走入校園的宣導活動，夠拉近小朋友與警察的距離，扭轉「警察只會抓壞人」的刻板印象，更重要的是，讓小朋友懂得在危急時向警方尋求協助。

(中時 )