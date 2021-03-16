華盛頓州農業廳及商務廳共同聘任吳實恩（Sean Fogarty）為華盛頓州正式的駐台代表。吳實恩與台灣有超過15年緣分，駐西雅圖辦事處肯定這項人事聘任有助雙邊緊密合作關係。

吳實恩同時身兼美國各州政府辦事處協會（American State Offices Association，簡稱ASOA）會長。他長期協助華盛頓州廠商赴台投資，並為台商引薦華州重要業者，舉辦商展和諮詢等活動。

為了加強美國各州與台灣的經貿往來，數個美國州政府駐台辦事處在1987年7月創立ASOA。目前8個會員代表來自華盛頓州、佛羅里達州、夏威夷州、愛達荷州、懷俄明州、馬里蘭州、密蘇里州和賓州。

根據西雅圖台北經濟文化辦事處資料，吳實恩於2006年至2009年期間第一次擔任華盛頓州正式的駐台代表，之後10多年的時間以名譽代表身分服務。今年再次獲得華盛頓州議會及州政府等相關單位支持、獲正式聘任，除有助雙邊商務貿易關係，也象徵台灣與華盛頓州合作的推進。

華盛頓州商務廳廳長布朗（Lisa Brown）表示，和台灣的合作機會無窮，期待雙方強化彼此連結。農業廳廳長桑迪生（Derek Sandison）指出，台灣長期以來是華州重要的農產品出口市場，將繼續與台灣維持長期互惠合作。

台灣除是華盛頓州農產品與貨品的主要出口市場，也是該州在亞洲第4大貿易夥伴，人均消費量達首位；台灣留學生、觀光客及投資等對華盛頓州深具重要性。

(中央社)