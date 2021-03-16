身穿軍裝的獄卒擋在生鏽的門前，一心要趕走不受歡迎的訪客，而一旁滿臉凶相的狗則吠叫不停。這，就是拘禁俄羅斯反對派主要領袖納瓦尼（Alexey Navalny）的集中營。如果沒死，未來他將在這兒度過兩年半。
據CNN新聞網16日報導，集中營在高聳的鐵欄杆和層層鐵絲網內，距離莫斯科的車程約2小時，外人難以一窺堂奧。不過，據納瓦尼透過Instagram說，他完全沒想到，政府竟然能在距離莫斯科100公里的地方，安排1個貨真價實的集中營。他說，營內到處都是錄影機，人人都被嚴密監視，只要稍有一點違規，就會被向上呈報。
納瓦尼說，上級顯然看過歐威爾（George Orwell）的小說《1984》，讓政府在莫斯科東北方伏拉迪米爾區（Vladimir region）波克羅夫（Pokrov）鎮上的「2號刑事流放地」（Penal Colony No.2）監控無所不在。
(中時新聞網)
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