為何普丁希望納瓦尼快死

身穿軍裝的獄卒擋在生鏽的門前，一心要趕走不受歡迎的訪客，而一旁滿臉凶相的狗則吠叫不停。這，就是拘禁俄羅斯反對派主要領袖納瓦尼（Alexey Navalny）的集中營。如果沒死，未來他將在這兒度過兩年半。

據CNN新聞網16日報導，集中營在高聳的鐵欄杆和層層鐵絲網內，距離莫斯科的車程約2小時，外人難以一窺堂奧。不過，據納瓦尼透過Instagram說，他完全沒想到，政府竟然能在距離莫斯科100公里的地方，安排1個貨真價實的集中營。他說，營內到處都是錄影機，人人都被嚴密監視，只要稍有一點違規，就會被向上呈報。

納瓦尼說，上級顯然看過歐威爾（George Orwell）的小說《1984》，讓政府在莫斯科東北方伏拉迪米爾區（Vladimir region）波克羅夫（Pokrov）鎮上的「2號刑事流放地」（Penal Colony No.2）監控無所不在。

Alexey @navalny sent to penal colony 100 km from Moscow- kind of ‘concentration camp’. They want to break him, they want everyone to forget him, and those still not in custody to be mortally frightened. We all have to demand loud and and clear: Free Navalny! pic.twitter.com/Xud2JSOmJa — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 15, 2021

拘禁納瓦尼的集中營

(中時新聞網)