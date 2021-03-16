台南有「眾神之都．藝陣之鄉」美名，3年一科台南香科年20日起展開，今年有西港慶安宮、正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、安定蘇厝真護宮及長興宮5間廟宇參與，因應防疫，今年取消吃點心攤、改發便當，遶境不駐駕避免群聚，且要求信眾全程戴口罩，文化局、觀旅局也聯合5廟宇宣傳台南宗教觀光，並力挺台灣鳳梨果農，加碼50箱台南在地鳳梨當作抽獎獎品。

台南市長黃偉哲表示，香科為台灣西南沿海對神明遶境活動的特有稱謂，目的在祈求地方平安，台南是全台灣廟宇最多的城市，有登錄的就有1600多間，今年香科活動最具代表性的莫過於列為國定民俗的西港慶安宮刈香活動，其他包含正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、安定蘇厝真護宮及長興宮等，也有特色香科活動。

黃偉哲說，因疫情關係，各宮廟籌畫今年香科活動時格外謹慎，將配合中央防疫規範與南市府的規定滾動式檢討。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南文化底蘊多元，有許多不同的面向可以切入觀光並帶動旅遊商機，宗教觀光就是一例，觀旅局2012年開始每3年辦理台南香科年活動、發行台南廟宇藝術散步地圖及架設台南宗教藝術網站，此次更整合5間舉辦香科活動宮廟以及周邊28處景點舉辦集章抽獎活動，讓遊客可以一邊遊玩景點，一邊體驗國定民俗之美。

文化局長葉澤山表示，文化局長期著墨藝陣推廣，今年也推出多項系列活動，加深活動的廣度與深度，2012年起，文化局即以「藝陣」為主題推動在地藝文特色，策畫傳習課程、學術交流活動、跨界創意展演、文創媒合開發等，全面性推展傳統藝陣在當代的多元發展路徑，台南的藝陣文化名聞遐邇，連外國網紅都來參與，今年也向中央爭取250萬元進行藝陣傳習。

台南香科年活動期間為3月20日至5月31日，集章卡蓋滿1香科廟宇及1指定景點戳章，並將集章卡寄回指定地點即可參加抽獎，獎項包含各廟宇、文化局、觀旅局、公所提供的腳踏車、台南景區特色遊船船票、藝陣文創品，以及屆時最鮮甜又當令的50箱台灣鳳梨等獎品，獎品總價值近新台幣10萬元。

遊客在香科廟宇打卡可憑打卡畫面於廟宇兌換小禮物，每間廟限量500份，送完為止，台南的旅宿業者也沒有缺席，活動期間共有19間台南旅宿業配合香科活動提供優惠方案，最高折扣達45折，詳細活動情形可查詢香科年活動網站。

為了讓外國朋友認識台南香科特色與了解活動資訊，活動網站亦有英文版提供查詢，並針對各香科廟宇及周邊景點建置了My map，讓遊客可以更快速規劃要參訪的香科廟宇及景區路線，安排行程中旅宿及查詢集章卡索取點。

今年也推出「台灣演藝」香科藝陣推廣活動，安排「英文導覽課程」要輔導學員用英文介紹台南傳統藝術及遶境文化，另也規畫「攝影體驗營」，專業攝影師分享香科拍照重點等，名額有限，手腳要快。

此外，西港區公所為迎接第80次的西港香科，特別辦理「西港刈香三部曲」，包含去年12月結合西港在地商圈的首部曲，今年3月27、28日並將以西港金砂里花旗木的桃紅宴作為第二部曲，5月底則由列為國定民俗的「台灣第一香」西港香擔綱壓軸第三部曲，希望大家都能在香科期間來台南的廟宇及景點走走。

(中時 )