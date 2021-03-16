有別於印度處處打壓虛擬貨幣交意活動，韓國則是在過去三年半中，市場規模至少大幅增加十倍以上。

根據韓國主要加密貨幣交易所Upbit統計，截至15日下午5點45分，其UBMI交易指數高達9,742.62點。同時，目前這個指數，也是當初2017年10月1日，首次交易時1,000點的10倍左右。

使用韓元計價的Upbit市場指數，坊間所有加密貨幣都是其交易對象。因此，可以了解虛擬貨幣最新變化與市場趨勢。

UBMI可以在過去三年半狂漲近十倍，都要感謝比特幣國際市場交易熱絡，與其它加密貨幣也漸為一種新投資工具。

目前，比特幣交易價格約在5.4萬美元上下波動。與三年半前剛開始交易相比，這個可說是虛擬貨幣的代名詞，至少要大漲13倍以上。

除了大家比較熟悉的比特幣，在目前享有比較高的交易價格外，韓國當地其它加密貨幣市場，在過去三年中也是成長快速。

在過去三年中，其它加密貨幣交易市場的規模，也是一直在擴大。目前，韓國另個加密貨幣交易所Bithumb的市場指數，大概是在5,655.52點價位，也比2018年7月1日交易價格1,000點，還要增加4.46倍。

虛擬貨幣玩家表示，這些年來，投資者對加密貨幣興趣遽增，導致加密貨幣成為投資人新寵。雖然目前還有新冠疫情，但虛擬貨幣愛好者認為，這種新興數位貨幣還有上漲機會，相對傳統黃金，原物料等投資工具，虛擬貨幣也是一種相對安全資產。

(時報資訊)