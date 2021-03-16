經過4次流標的芳苑日照中心16日也順利動土，王惠美說，會繼續朝一鄉鎮一日照的目標邁進，打造美好彰化，希望城市。(吳建輝攝)

芳苑衛生所暨長照社福大樓斥資7782萬5000元興建，包含地下1層地上5層，1、2樓規劃為衛生所，3樓則是公設民營托嬰中心及親子館，4樓則是日照中心，5樓的部分則為老人健康促進中心，預計明年10月能完工。(吳建輝攝)

彰化縣政府積極打造在地安老的幸福城市，除了有26個A及社區整合服務中心，205個B及社區複合型服務中心，以及217個C級巷弄長照站之外，也積極擴建社福大樓，除了已經開幕的社頭整合型日照中心外，經過4次流標的芳苑日照中心16日也順利動土，王惠美說，會繼續朝一鄉鎮一日照的目標邁進，打造美好彰化，希望城市。

芳苑衛生所暨長照社福大樓斥資7782萬5000元興建，包含地下1層地上5層，1、2樓規劃為衛生所，3樓則是公設民營托嬰中心及親子館，4樓則是日照中心，5樓的部分則為老人健康促進中心，預計明年10月能完工。

王惠美表示，目前彰化一共有42個關懷據點，其中6個規劃在整合式大樓內，其中芳苑、北斗、員林、大城目前已經完成發包準備動工，竹塘則還在招標中，今天芳苑動土算是相當不易，這段時間因為缺工、物價上漲等因素不斷流標，也感謝衛服部的經費挹注，以及立委謝衣鳳大力協助，終於在今天順利動土。

王惠美說，彰化長輩福利多多，現在65歲以上長輩還有免費老花眼鏡可以申請，縣府在社區據點做了123場長照視力檢查，70場的視力保健後，發現有53％的長者需要勢力轉診，56％沒有眼鏡可帶，因此縣府提供65歲以上長者，申請免費配戴老花眼鏡，讓長輩看得清楚。

衛生福利部長照司專門委員楊雅嵐說，國內2018年長照服務人數達18餘萬人，2020已經超過1倍來到36餘萬人，全國平均覆蓋率達到54％，其中彰化表現最為優異，來到59高居於全國平均律，服務人數也逾萬人，是六都以外第一名的縣市，都有賴於王惠美縣長的帶領，提供縣民完整多元的長照服務。

(中時 )