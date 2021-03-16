南韓29歲知名女星NANA(林珍兒)，以甜美臉蛋與一雙大長腿聞名，近日忙著趕拍新戲的她，在個人社群媒體上曬出一系列造型側拍，辣秀超長神腿，引起網友熱烈討論。

NANA在個人IG上所公開的照片中，穿著一件粉白色相間的格紋西裝外套，內搭白色襯衫與米色包臀裙，由下往上的拍攝角度，使她一雙纖細長腿顯得更加修長，吸引超過11萬人按讚，她的演藝圈嘉熙好友更忍不住留言「你的腿該不會還在長吧」引發話題。

另外，NANA與李民基所主演的全新電視劇《Oh！珠仁君》，即將於3月24日正式上檔。兩人近日為了宣傳新戲，攜手登上時尚雜誌DAZED的封面，除了逗趣的專訪吸引人外，NANA也不忘穿上深V牛仔連身裙，及不對襯襯衫短裙，露出性感鎖骨與美腿，獲得網友一致好評。

NANA過去曾以女團After School的身分出道，因神似混血的精緻五官兩度獲得「全球百大美女」的第一名寶座，加上171cm的高䠷身材，使她在女團時期便獲得大眾喜愛。但自從After School裡的成員合約陸續到期後，NANA便將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續在《Kill It》、《JUSTICE》、《出師表》等劇中演出，今年也將推出《Oh！珠仁君》及《自白》兩部作品，備受期待。

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(中時新聞網)