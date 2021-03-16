疾病管制署表示，清明兒童連假將至，民眾掃墓祭祖或從事踏青、露營等戶外活動時，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險。提醒民眾穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。

疾疾管署監測資料顯示，今年截至3月15日累積27例，其中花東地區感染個案12例；今年累計病例數低於2019及2020年同期(分別43例及37例)；我國全年皆有恙蟲病病例，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，於花東及離島地區感染病例數較多。

恙蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，若遭具傳染性的恙蟎幼蟲叮咬就會得到恙蟲病。(疾病管制署)

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近期也將進入恙蟲病的流行季節，民眾會去郊外掃墓。而恙蟲過去4月開始就會逐漸上升，流行高峰介於5、6月之間。腸病毒門急診上周2493人次。目前預期腹瀉還會持續一段時間，南高屏縣市有略為上升的情形，要特別呼籲民眾，對於住家附近的孳生源、積水容器要清楚。尤其國內水情吃緊，部分民眾會儲水，記得加蓋，每週定期清刷內部。

疾管署指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

疾管署呼籲，民眾從事掃墓祭祖或踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，並依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。

(中時 )