e5實驗室（e5 Lab. Inc.）宣布成立新公司 Marindows Inc.，要將全球最先進的資訊科技（IT）導入日本航運業。e5實驗室是由以下四間公司組成的合資企業：朝日油輪（Asahi Tanker Co., Ltd. ）、山水海運（Exeno Yamamizu Corporation）、商船三井（Mitsui O.S.K. Lines Ltd.），以及致力於開發電動、零排放船舶的三菱商事（Mitsubishi Corporation）。

日本海事協會指出，日本是一個四面環海的海洋國家，海上運輸在日本國內貨物運輸佔了45%，在海外運輸更是佔了99%。近年來，作為日本生命線的海事產業面臨到極端複雜且難以解決的社會、環境與經濟問題：因勞動年齡人口急遽減少而產生的人力短缺、船員工時長以及高危險作業、全球性的環境議題，以及來自中國與韓國等海外競爭激烈的種種問題。

日本海事產業低迷，不僅引發物流問題，也導致整體國力下降，為所有陸地為主的企業帶來多種負面影響。考慮到此現況，日本國土交通省一直在推廣立法，立法的目的著重在提高海事產業的生產力及建立更具吸引力的工作環境，並提升整體海事產業的經營基礎。

2021年2月5日，日本內閣已批准「強化海事產業基礎之海上運輸法部分修訂法案」，希望能增進造船與海運產業的競爭力、改革船員工作方式及提升國內航運生產力，達到強化整體海事產業基礎的目標。

以智慧城市為其特性，數位轉型（DX）已超越單一企業的框架，受到國家與地方政府的大力推廣。新一代服務與系統受數位轉型所啟發，創造出全新的價值與事業。此外，因通訊環境的開發困難以及積習已久的商業慣習等各種障礙，市場規模超過8.5兆日元的海事產業在數位轉型上遠遠落後。在此情形下，採用新一代衛星的海上寬頻服務（ocean BB）將於2022年開始。

著眼於海上寬頻通訊時代的來臨，Marindows將會開發完整服務鏈的數位平台（海洋OS“Marindows”），利用資訊與通訊革命的力量（整合海上寬頻通訊/數位轉型/人工智慧），完成發展與擴展。藉由此作業系統作為驅力，此公司將能解決海事產業所面臨的社會、環境與經濟課題，並將與其母公司e5實驗室保有良好業務關係的多家頂尖公司攜手合作，在海事產業中創造新價值與市場。

(工商 )