由於鋼價續漲，加上中欣開發橋頭「欣橋之心」建案交屋款挹注，中鋼2月份合併稅前盈餘達到38.51億、月增6.67％，優於1月份的合併稅前盈餘36.10億元，累計前兩個月合併稅前盈餘為74.61億元，每股稅前盈餘約0.47元。

《食品股》德麥擬配息12元 殖息率4.34％
《營建股》國產109年擬配息1.5元 殖利率約6％

(工商 )

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