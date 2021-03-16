由於鋼價續漲，加上中欣開發橋頭「欣橋之心」建案交屋款挹注，中鋼2月份合併稅前盈餘達到38.51億、月增6.67％，優於1月份的合併稅前盈餘36.10億元，累計前兩個月合併稅前盈餘為74.61億元，每股稅前盈餘約0.47元。

(工商 )