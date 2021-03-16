美國太陽能產業協會（SEIA）16日（周二）表示，隨著去年底通過延長太陽能關鍵補助，加上無碳發電趨勢升溫，預計美國太陽能需求持續擴張，到2030年以前太陽能裝機容量將比目前增加3倍。
SEIA與能源顧問商伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）合作發布報告指出，未來10年美太陽能裝機容量將增加324GW（gigawatt），意味比2020年的將近100GW成長逾3倍。
324GW的太陽能發電足以供應約6,000萬家庭所需電力，占目前美國家庭的4成左右。
(工商 )
美國太陽能產業協會（SEIA）16日（周二）表示，隨著去年底通過延長太陽能關鍵補助，加上無碳發電趨勢升溫，預計美國太陽能需求持續擴張，到2030年以前太陽能裝機容量將比目前增加3倍。
SEIA與能源顧問商伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）合作發布報告指出，未來10年美太陽能裝機容量將增加324GW（gigawatt），意味比2020年的將近100GW成長逾3倍。
324GW的太陽能發電足以供應約6,000萬家庭所需電力，占目前美國家庭的4成左右。
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