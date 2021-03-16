中央流行疫情指揮中心為避免疫情擴大，日前匡列非隔離對象採檢，且在結果出爐前不得出門，引發給假給薪爭議。勞動部今天說，指揮中心已請疾管署研議補償方式。

疫情指揮中心日前因應部立桃園醫院爆發群聚感染，要求部分人員必須採檢，但並未將這類人員列為居家隔離的對象，且要求必須配合採檢措施，在接獲檢驗結果前須留在家中、不可外出，這個規定讓這類人員無法工作出勤，也因為非特別條例中的隔離對象，因此不得申請防疫補償。

這樣類似案例引發後續給假給薪爭議，勞動部在過年前曾詢問指揮中心，近日也收到指揮中心的回應。勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，指揮中心也認同這類人配合防疫需求，人身自由受限應該給補償。

黃維琛說，原本給指揮中心的建議是發布特別條例解釋令的方式，但由於法制單位提到，原本訂定特別條例時並沒有談到這個情況，在法理上可能有問題，因此不建議這樣做。

黃維琛指出，現在的方式是先建議雇主採用「防疫隔離」註記的方式，至於錢的部分，雖然目前不能依照特別條例領取防疫補償，但指揮中心後續已請疾管署研究如何給這類人補償。（編輯：管中維）1100316

(中央社)