侯牡丹阿嬤說，回到家時才發現知道手臂，竟被狗咬的這麼嚴重，趕緊請她弟弟帶她去醫院施打破傷風。（張毓翎攝）

罹癌獨居嬤遭惡犬攻擊鮮血直流，居民盼縣府速緝凶犬。

嘉義縣朴子市75歲罹癌的獨居阿嬤侯牡丹，16日晨運時，遭一隻掛著項圈的黑狗攻擊，右手臂被咬得鮮血直流，頭部、右大腿也有多處傷口。「還好當時穿了2件長袖，若只穿短袖，搞不好整塊肉都會被咬掉！」侯牡丹驚恐表示，這地方孩子會來打球、居民會來散步，這隻黑狗不趕快抓到，老人、小孩都有危險。

侯牡丹心有餘悸地說，她每天早上都會到家旁邊的廟埕廣場散步、運動，今天上午7點半，她練完甩手運動後，突然冒出一隻黑狗，不斷圍著她繞圈圈，因從未在社區見過這隻狗，心想不對勁，想逃離回家。她擔心惡狗再次追上，於是特地放慢腳步，緩緩走回家。

侯牡丹說，孰料回程一時不慎跌倒在地，頭部有擦挫傷，正要檢查頭部傷勢時，這隻黑狗突然撲向她，接下來一陣猛咬，當下不知道怎麼辦，只好不斷呼喊「救人喔！救人喔！」，還好有人聽到聲音，拿著拐杖衝出來吆喝，這隻黑狗才從她身上離開跑走。

雙溪里長黃振卿說，當時接獲里民通報，指侯牡丹阿嬤被狗咬傷，趕緊撥打「嘉義縣強化精準捕捉專線」，沒想到竟被告知得附上傷者和狗的照片，他們才會來抓狗，但狗咬傷人後四處亂竄，要民眾怎麼拍照？狗兒們因有攻擊行為咬到人而被通報，政府就應趕緊派員來抓。

對此，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如無奈表示，過去民眾通報狗咬人的案件中，4成以上都是烏龍案件，如飼主為棄養謊編自家的狗咬到人，也有人看鄰居家的狗不順眼，打電話請同仁來抓狗。

林珮如說，人員今早獲報此案後，依照SOP流程，請通報者上傳傷者和狗兒的照片，同時排入今日的捕犬業務內。據當地居民說法，咬傷婦人的黑狗是這2天才出現，已派員隨時與當地里長聯繫，盡速將這隻「凶犬」緝捕到案，並全力追查找出飼主。

林珮如指出，如果查出這名飼主身分，所方可以根據《動物保護法》對飼主處以 行政罰鍰，且因狗有咬傷人，飼主可能還會面臨刑事及民事責任。

當時侯牡丹阿嬤身上穿著這件咖啡色外套，袖子上還留有咬痕。（張毓翎攝）

侯牡丹阿嬤被咬傷後，居民趕緊拍下咬人的黑狗。（張毓翎攝）

(中時 )