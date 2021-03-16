新北市淡水區109年農林漁牧業普查工作今（16日）由區長兼本普查所主任巫區長宗仁主持「新北市淡水區農林漁牧業普查所」成立揭牌儀式；本次普查係為配合行政院主計總處每5年辦理一次的基本國勢調查，希望籍此普查瞭解本區整體境內農林漁牧業資源分布、生產結構現況等相關資料，作為日後政府制定農業政策上的參考。

本次普查期間將於110年5月1日至6月30日展開全面實地訪查作業，以「派員實地判定面訪」、「留置填表」及「網路填報」等多元管道辦理，屆時淡水區凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者皆為普查對象。普查項目除蒐集戶內人口基本資料外，還包括經營現況、土地使用情形、收入狀況等。

淡水區預計查訪3576戶，為新北市普查數第二多的區，由本公所遴派普查員進行每戶實地訪查，希望農林漁牧業者協助配合訪查，俾透過蒐集全國農林漁牧業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等基本資料，經整理統計分析供研訂國土規劃、制定糧食安全、安全農業、設施型農業及作物保險等政策參據。

由於詐騙案件層出不窮，特別請民眾留意「三不二會」原則，「三不」是普查員不會洩漏個人資料、不會詢問與普查表無關的資料、不會要帳戶或存摺；「二會」普查員會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶（單位）函，屆時盼農林漁牧業者配合協助訪查作業，敬請民眾支持配合，若民眾仍對普查工作存有疑慮，可電洽本公所經建課詢問，電話：02-26221020分機7505或洽新北市政府主計處查詢，電話02-29603456分機7519。

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